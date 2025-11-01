Amateurvoetbal: Remise Gorecht, opnieuw nederlaag GVAV, Groen Geel blijft winnen

Foto Andor Heij. Helpman - NEC Delfzijl

Gorecht speelde in de tweede klasse J zaterdag gelijk. GVAV verloor. In 3R blijft Groen Geel maar winnen. Be Quick (zaterdag) kreeg dubbele cijfers om de oren.

Gorecht speelde thuis tegen Marum met 3-3 gelijk. Robin Zuidema opende de score voor Gorecht. Marum kwam daarna met 1-2 voor. Zuidema en Rob Poorta zetten de ploeg uit Haren weer op voorsprong. Nadat Michel Koopman twee keer geel en dus rood had gekregen, kwam Marum in de slotfase nog op 3-3. Gorecht staat in de middenmoot.

GVAV Rapiditas verloor ook de vijfde competitiewedstrijd. In en tegen Zuidlaren werd het 4-1. GVAV is laatste in 2J.

Derde klasse

Koploper Groen Geel won ook de zesde wedstrijd in 3R. In Roodeschool tegen Corenos werd een 1-0 achterstand goed gemaakt door Michael de Leeuw, Rob van der Leij en Koen Olde Monnikhof: 3-1.

The Knickerbockers is derde. De stadsderby tegen VV Groningen werd met 3-0 gewonnen. Roel Batema, David Bergsma en Guido Bemelmans scoorden voor de studenten. TKB heeft 13 uit 6. VVG is voorlaatste met 4 uit 6.

Be Quick (zaterdag) ging er hard van af in en tegen Wildervank. Het werd maar liefst 10-0. Be Quick is twaalfde met 6 uit 6.

Helpman speelde thuis met 1-1 gelijk tegen NEC Delfzijl. De gasten kwamen na rust voor. Helpman drong aan en dacht snel de gelijkmaker te scoren, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. In de slotfase redde Tim van Dorp alsnog een punt voor Helpman, Helpman staat zesde met 8 uit 6.

Omlandia verloor thuis met 5-2 van DVC Appingedam. Remco Bolhuis maakte de treffers voor Omlandia. De ploeg uit Ten Boer is tiende met 6 uit 6.

Lagere klassen

Lycurgus is koploper in 4E op doelsaldo na een 6-0 zege bij De Fivel. SIOS heeft ook 16 uit 6 na de 3-2 winst bij Oosterparkers. HFC’15 verloor voor het eerst, 3-2 bij Poolster. HFC is vierde in 4E met 11 punten.