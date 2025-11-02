Amateurvoetbal: Remise Forward, winst Stadspark, nederlaag Groninger Boys

Stadspark-Groninger Boys (Foto Martijn Minnema)

Forward speelde zondag in de tweede klasse H gelijk. Groninger Boys verloor een klasse lager van de koploper. Stadspark won wel. In 5C greep Groen Geel de koppositie

Forward hield een punt over aan de wedstrijd tegen SVZ in Zeijen. Marnix Metus opende de score voor de studenten. Maar na de pauze kwam SVZ langszij: 1-1. Forward is zevende met 7 punten uit 5 wedstrijden.

Derde klasse

In 3R stonden twee toppers op het programma. Groninger Boys ontving koploper Sellingen en verloor met 2-1. Sellingen kwam voor door twee doelpunten van Dennis de Roo. Lorenzo Westhiner maakte na rust de aansluitingstreffer. Beide ploegen eindigden de wedstrijd met tien man na rode kaarten. Groninger Boys zakte naar de vierde plaats met 10 uit 6.

SC Stadspark speelde tegen de nummer twee Gieten. Stadspark won in Drenthe met 3-1. Patrick Albers en twee keer Cedwin Tel waren de doelpuntenmakers. Stadspark klom naar de derde plek met 11 uit 6.

Lagere klassen

In 4B verloor Engelbert met 3-1 bij Veelerveen. Engelbert is negende met 10 uit 6.

In 5C werd het gemeentelijk onderonsje tussen Woltersum en Groen Geel (zondag) een prooi voor Groen Geel: 4-2. Nils Vandersmissen scoorde twee keer voor de Stadjes. Groen Geel werd door de winst koploper in 5C. Woltersum is negende van de slechts elf clubs in deze klasse.