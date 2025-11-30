Amateurvoetbal: Nederlagen Forward en Groninger Boys, Stadspark wint

Foto Andor Heij

Forward ging in de tweede klasse H zondag onderuit. Een klasse lager won SC Stadspark en kreeg Groninger Boys een pak slaag.

Forward verloor thuis met 5-2 van medekoploper VKW. Forward kwam nog wel op voosprong, maar bij rust stond VKW al met 3-1 voor. Tim van den Brekel deed na de pauze nog iets terug voor de studenten. VKW liep vervolgens verder uit. Jonas Nijland was de grote plaaggeest voor Forward met drie doelpunten. Forward staat vijfde in 2H.

In 3R won SC Stadspark in en tegen Heiligerlee met 3-1. Winston Bendt opende al snel de score voor Stadspark. Heiligerlee kwam op gelijke hoogte, maar door twee doelpunten van Cedwin Tel won Stadspark. Stadspark staat derde in 3N.

Groninger Boys ging in en tegen Gieten met 5-0 onderuit,. Groninger Boys kon het in het begin nog wel aardig bijbenen tegen de nummer twee, maar daarna was het ook over en uit. Ondanks de nederlaag blijft Groninger Boys vierde.