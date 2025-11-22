Amateurvoetbal: Gorecht speelt gelijk in topper, forse zege Groen Geel

Foto Andor Heij. Rob van der Leij, aanvoerder Groen Geel.

Gorecht speelde zaterdag in de tweede klasse J gelijk. GVAV verloor de streekderby van Bedum. Rob van der Leij was in 3R voor het winnende Groen Geel flink op schot.

Gorecht pakte in de slotfase nog een punt in de topper uit tegen FC Meppel: 1-1. Gorecht kreeg voor de pauze de grootste kans in de strijd tussen de nunners twee en drie, maar FC Meppel kwam op slag van rust op voorsprong. Na rust waren er mogelijkheden over en weer en na 80 minuten tekende Berend Rondhuis voor de gelijkmaker. Gorecht zakte naar de vierde plaats in 2J met 15 punten uit 8 wedstrijden..

GVAV Rapiditas ging in dezelfde klasse thuis in de streekderby tegen Bedum met 3-2 onderuit. GVAV blijft met drie punten laatste.

Derde klasse

In 3R won Groen Geel met 5-0 van Hoogezand en blijft koploper. Rob van der Leij scoorde drie keer. Michael de Leeuw en Jensen Postma maakten de andere doelpunten.

Groen Geel blijf vier punten voorsprong houden op Wildervank dat in Ten Boer met 4-1 won van Omlandia. Remco Bolhuis scoorde voor Omlandia. Wouter Hoek kreeg twee keer geel en dus rood. Omlandia is zesde in 3R.

The Knickerbockers zakte naar de derde plaats op vijf punten van Groen Geel. TKB kwam uit bij Be Quick (zaterdag) niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Be Quick is negende.

De uitwedstrijden van VV Groningen en Helpman werden door de winterse omstandigheden afgelast.

Lagere klassen

In 4E pakte Lycurgus vorige week de eerste periode, maar is weer koploper af. Lycurgus verloor bij De Heracliden met 2-1. Het was de eerste nederlaag dit seizoen voor Lycurgus, dat tweede is.

SIOS nam het stokje weer over door een 2-0 overwinning op HFC’15. De Hoogkerkers staan vijfde in 4E

In 5F won Amicitia VMC de Coendersborgderby bij Blauw Geel’15. Het werd 3-0 voor Amicitia dat daardoor koploper blijft. Maric Naaktgeboren scoorde twee keer.