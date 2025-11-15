Amateurvoetbal: Gorecht derde na winst, Lycurgus pakt periodetitel

Lycurgus-Poolster (Foto Martijn Minnema)

In de tweede klasse J zaterdag won Gorecht en verloor GVAV. In de vierde klasse E pakte Lycurgus de eerste periodetitel.

Gorecht won in 2J ruim van LTC uit Assen. Sven Hazewinkel scoorde voor de pauze twee keer. LTC wist tussen beide treffers ook het net te vinden. Jens van der Woude en Michel Kopman bepaalden de 4-1 eindstand. Gorecht klom naar de derde plek met 14 punten uit 7 wedstrijden. Dat is drie punten minder dan koploper Achilles 1894.

In dezelfde klasse verloor GVAV Rapiditas met 2-0 bij Grijpskerk. GVAV is laatste met 3 punten uit 7 wedstrijden.

Derde klasse

In 3R pakte Groen Geel de eerste periodetitel. Het verslag staat hier.

Doordat Wildervank punten verspeelde is The Knickerbockers tweede geworden. De studenten wonnen met 2-0 van NEC Delfzijl. Na rust opende Tobias Stel de score. Hij was al eerder in de wedstrijd kansrijk geweest. Pepijn Middel besliste in de slotfase de wedstrijd. TKB heeft 19 uit 8, drie punten minder dan Groen Geel.

Omlandia is vijfde in 3R. De uitwedstrijd tegen Corenos werd met 5-2 gewonnen. Remco Bolhuis scoorde drie keer voor Omlandia. De Ten Boersters hebben 12 uit 8.

De zaterdagtak van Be Quick 1887 verloor uit bij hekkensluiter Hoogezand met 2-1. Be Quick is negende met 9 uit 8.

VV Groningen ging hard onderuit bij CEC: 5-0. VVG is voorlaatste met 4 uit 8.

Lagere klassen

Lycurgus pakte in 4E de eerste periodetitel. De Groningers moesten winnen van directe concurrent SIOS uit Sauwerd. Voor de pauze hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Maar kort na rust besliste Jeremiah Ridderbusch met twee treffers kort achter elkaar de wedstrijd: 2-0. Lycurgus speelt dinsdag thuis voor de districtsbeker tegen PKC’83.

De derby in deze klasse tussen Oosterparkers en FC Lewenborg werd met 3-2 gewonnen door Oosterparkers. Lewenborg is vierde en Oosterparkers zevende.

Omdat de wedstrijd van Haren in 5F werd afgelast is Amicitia VMC weer koploper. Amicitia won met 4-0 van hekkensluiter Pelikaan S. VVK walste in een stadsderby met 5-0 over Gruno heen. VVK is achtste en Gruno elfde.