Amateurvoetbal: Eerste zege GVAV, Groen Geel speelt gelijk in topper

Foto Andor Heij. Helpman - The Knickerbockers

Gorecht won zaterdag in de tweede klasse J. In dezelfde klasse boekte GVAV de eerste zege. Groen Geel kwam in de topper in 3R niet verder dan een remise.

Gorecht won in 2J met 4-2 in en tegen Noordscheschut. Tom Traas en Robin Zuidema zetten de ploeg uit Haren op voorsprong voordat Noordscheschut wat terug deed. Sven Hazewinkel maakte er twee en bezorgde Gorecht de winst. Gorecht staat vierde op drie punten van koploper Achilles 1894.

GVAV Rapiditas pakte zaterdagavond de eerste punten door thuis Roden met 1-0 te verslaan. GVAV blijft wel dertiende en laatste.

Derde klasse

De topper in 3R tussen Groen Geel en Wildervank kende geen winnaar. Het werd 1-1. Rob van er Leij scoorde de 1-0 voor de Groningers. In blessuretijd maakte Wildervank de gelijkmaker. Groen Geel blijft koploper met twee punten voorsprong op Wildervank. Groen Geel kan volgende week bij Helpman de eerste periodetitel pakken.

De Esserbergderby tussen Be Quick (zaterdag) en Helpman werd een prooi voor Be Quick: 2-1. Kay Dollenkamp opende de score voor Be Quick. De inmiddels 43-jarige topschutter Willem Lanjouw viel tien minuten voor tijd in en maakte de 2-0. Merijn Klazinga had namens Helpman het slotakkoord. Be Quick is na zeven duels achtste en Helpman negende.

The Knickerbockers is derde in 3R op drie punten van Groen Geel. De studenten wonnen in en tegen Loppersum met 2-1. Tobias Stel maakte beide treffers.

Omlandia won thuis met 3-2 van CEC. Jeroen Haan scoorde twee keer en Remco Bolhuis één keer voor de ploeg uit Ten Boer. Omlandia staat zevende.

VV Groningen is voorlaatste. VVG Verloor thuis met 5-1 van Veendam 1894.

Lagere klassen.

In 4E verspeelde Lycurgus de koppositie aan SIOS. Lycurgus speelde in Hoogkerk met 2-2 gelijk tegen HFC ’15. Davey Jay scoorde twee keer voor HFC. Joost Gerds en Don Westra maakten de doelpunten voor Lycurgus dat nu tweede staat. HFC is vijfde.

FC Lewenborg won de derby van Mamio: 2-1. Lewenborg is vierde en Mamio negende.

In 5F is Haren de nieuwe koploper. Haren won met 5-2 van VVK. Marniek en Jurrian Berends scoorden ieder twee keer. Amicitia VMC zakte naar de tweede plek na de 2-0 nederlaag bij DIO Groningen.