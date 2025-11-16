Amateurvoetbal: Be Quick verzuimt te profiteren, SC Stadspark haalt fors uit

Foto Andor Heij. Be Quick - WVV

In de eerste klasse H ging Be Quick 1887 zondag onderuit. Een klasse lager verloor Forward ook. SC Stadspark boekte in 3N een grote zege.

Be Quick wist niet te profiteren van het verlies van koploper Velocitas 1897, zaterdag. Be Quick ging in eigen huis met 2-1 onderuit tegen laagvlieger WVV uit Winschoten.

Vincent Pichel en Pim Veltink kregen in het eerste bedrijf kansen namens Be Quick, maar stuitten op WVV doelman Tim Lugies. WVV was effectiever. Lars Wiekens opende na 38 minuten de score. Op slag van rust was het weer gelijk. Robbin van Kooten tikte van dichtbij binnen na een voorzet van Pichel.

Na rust kreeg Be Quick via Sven van der Velde, Pichel en Geertjan Liewes mogelijkheden. WVV kreeg één kans en die ging er meteen in. Een voorzet van de linkerkant werd na 81 minuten door Ramon Kuiper raak gekopt. Be Quick blijft ondanks de nederlaag tweede op vijf punten van Velocitas.

Overigens is Be Quick Lorans Al Ezo kwijt. De verdediger is onlangs verkast naar Duitsland en heeft daar bij een club een contract getekend. Om welke club het gaat is onbekend.

In de tweede klasse H ging Forward met 3-0 onderuit in en tegen Musselkanaal. De studenten staan zevende met 10 punten uit 7 wedstrijden.

In de derde klasse N haalde SC Stadspark in Blijham flink uit tegen ASVB: 6-0. De gevierde man bij Stadspark was Quinten Kruizenga. Hij scoorde maar liefst vier keer.

Groninger Boys speelde thuis met 3-3 gelijk tegen Stadskanaal. Gillani Bos scoorde twee keer voor Groninger Boys.

Stadspark klom over Groninger Boys heen naar de derde plek met 15 punten uit 8 wedstrijden. Groninger Boys heeft een punt minder en staat nu vierde.