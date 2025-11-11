Alfa-college en Duitse sanitairfabriek starten samenwerking om tekort aan installateurs aan te pakken

Foto: Harmen van der Vaart

Het Alfa-college in Groningen begint, samen met sanitairfabrikant GROHE, een nieuwe opleiding voor installateurs om studenten beter voor te bereiden op de praktijk. De samenwerking moet ook het groeiende tekort aan vakmensen in de installatiebranche tegengaan.

Deze week werd een nieuwe trainingsruimte geopend in het pand van de mbo-instelling aan de Admiraal de Ruyterlaan, waar studenten kunnen oefenen met materialen en producten van het bedrijf. Daarmee leren de studenten hoe ze installaties moeten plaatsen, onderhouden en repareren.

De eerste groep studenten is inmiddels begonnen. “Je kunt je focussen op specifieke gebieden zoals ketels of warmtepompen. Je kunt alle kanten uit”, vertelt student Dariën. Mede-installateur in spé Ty vult aan: “Zeker omdat er nu een tekort is, waardoor klanten soms lang moeten wachten. Dat betekent voor mij natuurlijk meer werk!”

De samenwerking is onderdeel van het zogenoemde GIVE-programma van GROHE, dat in meerdere landen bestaat. Groningen is de eerste plek in Nederland waar dit programma wordt gevoerd. De sanitairbouwer wil de ervaringen uit Groningen gebruiken om te bekijken of het programma ook wekt op andere scholen in Nederland.