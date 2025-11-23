Alerte inwoner leidt politie naar gestolen kalibrator van 15.000 euro; verdachte aangehouden

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

De politie in Groningen heeft in de afgelopen dagen een persoon aangehouden die verdacht wordt van het stelen van een kostbare kalibrator. De diefstal kon snel worden opgelost dankzij het adequate handelen van een alerte inwoner die een verdachte advertentie op Marktplaats opmerkte.

Een kalibrator is een nauwkeurig apparaat dat wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van andere meetinstrumenten te controleren. “De diefstal van dit professionele apparaat, met een marktwaarde van 15.000 euro, werd afgelopen week bij ons gemeld”, schrijft de politie.

Korte tijd later meldde een inwoner zich bij de politie. De melder had op Marktplaats een advertentie gezien waarin een professionele kalibrator werd aangeboden en had sterk het vermoeden dat het om een gestolen apparaat ging.

Door deze cruciale informatie kon de politie snel handelen. “Op de locatie waar het goed werd aangeboden troffen wij inderdaad dezelfde kalibrator aan. Het apparaat is door ons in beslaggenomen en zal worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. De verdachte hebben we aangehouden.”

Het onderzoek naar deze persoon loopt en de zaak zal worden voorgelegd aan het Openbaar Ministerie voor verdere afhandeling. De politie looft het adequate handelen van de inwoner: “Samen houden we Groningen veilig. Misdaad loont niet.”