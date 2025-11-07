Ahmed Aboutaleb in Forum: “Energietransitie in Stad zal belangrijke bron van ontwikkeling zijn”

Foto: Erick Bakker

Ahmed Aboutaleb bezocht vrijdagmiddag Forum in Stad voor de promotie van zijn boek en tevens biografie “Thuis”. Met 230 aanwezige bezoekers was de Rabo Studio geheel gevuld. Aboutaleb vertelde over zijn jeugd in een klein dorpje in Marokko, zijn carrière in Nederland en zijn jaren als burgemeester van Rotterdam.

Forum kondigde de komst van Aboutaleb aan met de kreet “Welke lessen heeft Ahmed Aboutaleb voor Groningen?”. Dit kwam niet of nauwelijks uit de verf. De boekpromotie die een uur duurde ging over het boek en weinig over Groningen. Na afloop van het publieksgesprek en de signeersessie ging het, na een vraag van de verslaggever van OOG, toch even over Groningen.

“Windenergie hier in Groningen, waterstof hier dat zijn beide overeenkomsten met Rotterdam. Uiteindelijk zullen die twee transities ook inhouden, belangrijke sociale transities, gevolgen voor de arbeidsmarkt en ik denk dat wat dat betreft Groningen en Rotterdam dezelfde intenties hebben”, aldus Aboutaleb.

Aboutaleb werd uitgenodigd door het festival Let’s Gro 2025. Dit een inspiratiefestival over de toekomst van de gemeente Groningen. De bezoekers leken tevreden en het optreden van Aboutaleb werd beloond met flink applaus dat bijna een halve minuut duurde.