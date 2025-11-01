Agenten halen lawaaiige bromfiets van de weg

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Agenten hebben zaterdagochtend bij een controle in de zuidelijke stadswijken een bromfiets, die veel lawaai maakte, van de weg gehaald. Dat meldt de politie op sociale media.

De agenten waren bezig met een surveillance. “Wij zagen een bromfiets rijden die nogal veel lawaai maakte”, schrijft de politie. “Ook bleek deze bromfiets harder te rijden dan de toegestane constructiesnelheid. Daarop hebben we een bekeuring uitgeschreven aan de bestuurder. De bromfiets heeft een WOK-melding gekregen.”

Een WOK-melding staat voor ‘Wacht Op Keuring’. Deze status betekent dat een voertuig de weg niet op mag totdat het door de RDW is goedgekeurd. Een WOK-melding wordt gegeven bij bijvoorbeeld technische gebreken of schade. In dit geval ging het om een bromfiets waaraan technische aanpassingen zijn verricht, waardoor deze sneller kon rijden dan is toegestaan. Het is niet toegestaan om met een WOK-status te rijden, behalve om naar het keuringsstation te gaan.