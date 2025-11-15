Afleiding nekt De Boo op 500 meter in Salt Lake City

Foto: Rieks Oijnhausen

Jenning de Boo heeft zaterdagavond de tiende tijd geschaatst op de eerste omloop van de vijfhonderd meter tijdens de World Cup in Salt Lake City. De afstand werd gewonnen door Jordan Stolz, al bleef ook zijn toptijd uit door de moeilijke omstandigheden.

De Boo kwam in de achtste rit in actie tegen landgenoot Sebas Diniz. De sleutel voor succes lag echter in de rit die eraan voorafging. Cedrick Brunet nam het op tegen de Amerikaan Zach Stoppelmoor. Stoppelmoor kwam direct na de start twee keer ten val, waarbij het ijs beschadigd raakte. Dit betekende dat reparatiewerkzaamheden nodig waren, waardoor de start van De Boo uitgesteld werd. De Groningse schaatser kreeg vervolgens ook nog een valse start aan de broek. Uiteindelijk opende De Boo in 9,80. In de volle ronde haalde hij een snelheid van ruim 61 kilometer per uur. Hij kwam in 34,23 over de finish. Dat ligt fors boven zijn persoonlijk record van 33,87 dat hij in Calgary schaatste. Diniz zette na honderd meter 9,65 op de klokken om uiteindelijk te finishen in 34,67.

Jordan Stolz

Stolz kwam in de zesde rit in actie tegen de Pool Damian Żurek. Stolz moest zijn rit in dezelfde omstandigheden rijden als De Boo. In de rit ervoor kwam Stefan Westenbroek lelijk ten val, waarbij hij met het achterhoofd op het ijs terechtkwam. Door de val werd de wedstrijd enige tijd stilgelegd. Na een valse start van Żurek, opende Stolz in 9,57 om uiteindelijk te finishen in 33,88. Żurek finishte in 33,90, wat een verbetering van het Pools nationale record betekende.

Andere opvallende resultaten werden neergezet in onder andere de derde rit. Marten Liiv uit Estland finishte in 33,93, een persoonlijk record voor de Est. En dat gold ook voor Bjorn Magnussen uit Noorwegen die 33,99 klokte, een Noors nationaal record. De 22-jarige Yevgeniy Koshkin uit Kazachstan viel tegen. De man die een snelle start in de benen heeft opende in 9,46 maar wist in de volle ronde het potentieel niet te benutten. Hij finishte in 34,38, de vijftiende tijd.

“Als je verliest, dan heb je het zelf gedaan”

“Dat ik tiende word is even wennen”, laat De Boo na afloop van de race weten. “Het was een wat mindere rit. De valse start hielp niet mee, de rit was slordig en ik heb de 1.000 meter van gisteravond nog in de benen. Dat de wedstrijd even stil moest worden gelegd vanwege de valpartij van Stoppelmoor hielp ook niet, maar ik hou er niet van om zulke dingen de schuld te geven. Het ligt bij jezelf. Als je wint, dan heb je het zelf gedaan. Maar als je verliest, dan heb je het ook zelf gedaan. Ik opende niet goed, en daardoor liep ik achter de feiten aan. Morgen is er een nieuwe kans. Ik zie hier vandaag jongens tijden van in de ’33 rijden. Dat kan ik ook. Daar wil ik ook tussen staan.”

Zondagavond wordt de tweede omloop van de vijfhonderd meter gereden op het snelle ijs van Salt Lake City.