Actiedag voor Oekraïne in Haren: “Warme kleding, dekens en mutsen zijn welkom”

Foto: ingezonden

In Haren vindt zaterdag 29 november een grote inzamelingsactie plaats voor Oekraïne. De actie is een initiatief van De Sociale Brigade, die zich al sinds het uitbreken van de oorlog inzet voor de vluchtelingen en slachtoffers in het land.

“Eigenlijk vinden er vandaag twee acties plaats”, vertelt Willemijn Kemp van De Sociale Brigade. “Van 10.00 tot 18.00 uur zullen vrijwilligers bij de Albert Heijn aan de Kerkstraat staan. Bij hen kunnen hulpgoederen worden ingeleverd. Waar zijn we naar op zoek? Je moet denken aan houdbare producten en hygiënemiddelen; spullen die de inwoners van Oekraïne goed kunnen gebruiken.”

De tweede actie vindt plaats op het Raadhuisplein. “Daar zijn we van 13.00 tot 17.00 uur aanwezig. Bij deze actie richten we ons met name op de koude wintermaanden. Rusland voert de laatste tijd met name aanvallen uit op de energie-infrastructuur. Het is daarom belangrijk om de inwoners van Oekraïne te voorzien van warme kleding, dekens, mutsen en sjaals. Maar ook powerbanks, batterijen en slaapzakken kunnen we goed gebruiken. Wel wil ik opmerken dat we echt op zoek zijn naar goede en bruikbare spullen. We zoeken geen kapotte goederen of zomerkleding.”

De Sociale Brigade heeft onlangs een oude ambulance aan kunnen schaffen. Dit voertuig zal in januari naar Oekraïne vertrekken. De ambulance zal zaterdag op het Raadhuisplein staan met de bedoeling dat deze helemaal volgeladen wordt. “En we hopen zoveel mogelijk kerstcadeautjes in ontvangst te kunnen nemen. Afgelopen week hebben we een oproep gedaan aan onder andere kinderen om voor een bedrag van 5 euro iets leuks te kopen voor leeftijdsgenoten. Deze cadeautjes gaan samen met een deel van de hulpgoederen rond 10 december naar Oekraïne.”