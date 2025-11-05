Aardbevingsschade laat sporen na bij Groningse jongeren

Middelbare scholieren in Groningen die te maken hadden met aardbevingsschade aan hun woning rapporteren vaker psychische klachten en verzuimen vaker van school. Dat blijkt uit recent onderzoek.

Volgens het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) hebben die jongeren ook minder vertrouwen in de toekomst. De studie is gebaseerd op de gezondheidsmonitor van de GGD. Duizenden scholieren in het voortgezet onderwijs beantwoordden diverse vragen. Daaruit bleek dat hun gezondheid te leiden had door de gevolgen van de aardbevingsschade en de langdurige afhandeling daarvan. Mogelijk werkt de stress die hun ouders door de schade ervoeren op hen door.

Onderzoeksleider prof. Michel Dückers: “De gaswinningsproblematiek gaat verder dan scheuren in huizen en werkt door in het welzijn en de gezondheid van Groningers. Deze studie bevestigt dat dit ook geldt voor Groningse jongeren. Schade aan huizen dringt door in hun dagelijks leven en raakt hun vertrouwen in de toekomst.”

De onderzoekers benadrukken het belang van blijvende aandacht en ondersteuning, om te voorkomen dat deze jongeren blijvende schade oplopen in hun gezondheid en toekomstperspectief.