Aardbeving met kracht van 1.6 gemeten bij Westerwijtwerd

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij Westerwijtwerd in de gemeente Eemsdelta heeft zaterdagochtend een aardbeving plaatsgevonden. Het KNMI meldt dat de beving een kracht had van 1.6 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats rond 11.00 uur op een diepte van 3,0 kilometer. Volgens het KNMI betrof het een geïnduceerde beving, wat betekent dat deze een direct gevolg is van de gaswinning in het gebied.

De beving bij Westerwijtwerd is de vijfde beving in Groningen deze maand. Het is de vierde beving die het gebied treft sinds de relatief zware aardbeving bij Zeerijp (3.4) op 14 november. Eerder deze maand vonden ook naschokken en bevingen plaats bij Zeerijp (2.1), en de kleinere bevingen bij Garrelsweer (0.8) en opnieuw Zeerijp (1.0) op 19 november.

Een beving van deze omvang is doorgaans goed voelbaar in de directe omgeving. Meldingen over schade na de beving van zaterdagochtend zijn nog niet bekend.