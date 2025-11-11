Aanvaring Dorkwerderbrug zorgt voor flashbacks bij Brug Terug: “Wij houden ons hart vast”

Foto: Rieks Oijnhausen

De aanvaring van de Dorkwerderbrug afgelopen vrijdag is het gesprek van de dag bij de omwonenden van de voormalige Paddepoelsterbrug, op enkele honderden meters afstand. De situatie zorgt bij hen voor flashbacks en hernieuwde zorgen.

“Het is alsof de geschiedenis zich herhaalt,” vertelt Baudien Bauman van actiegroep Brug Terug. “Ik kan me herinneren dat toen de Paddepoelsterbrug in september 2018 werd aangevaren, geïnteresseerden de eerste dagen kwamen kijken. Naarmate de tijd vorderde, werd de wens om de brug terug te krijgen steeds nadrukkelijker. Dat gevoel bekruipt ons nu ook bij de Dorkwerderbrug.”

Het laatste nieuws dat Rijkswaterstaat heeft gemeld, is dat de brug tot komende zondag niet door het wegverkeer gebruikt kan worden. Bij omwonenden heersen echter zorgen dat de schade veel groter is. “Een omwonende vertelde ons, op basis van een gesprek met een inspecteur, dat een draagbalk beschadigd is, waardoor het langer gaat duren.” Die omvang van de schade is echter nog onofficieel en wordt niet besvestigd.

Omleidingsroute

De Dorkwerderbrug dient momenteel als omleidingsroute voor bewoners die bij de voormalige Paddepoelsterbrug wonen. “Daar maak ik mij op dit moment de meeste zorgen over”, zegt Bauman. Het autoverkeer zal nu via de Noordzeebrug moeten rijden, terwijl fietsers en wandelaars via de Walfridesbrug worden geleid. “Zij moeten dan via de Tjardaweg de drukke N361 oversteken om bij de Walfridesbrug te komen. Hoe gaat dat verlopen? Bovendien zien wij in deze periode veel mensen die het Pieterpad lopen. Hoe gaat zich dit allemaal verhouden met de omleidingen?”

Ook maken omwonenden zich zorgen over de bereikbaarheid van hulpdiensten. “We zien een situatie die zich ontvouwt die heel erg lijkt op wat we bij de Paddepoelsterbrug hebben gezien. Afgelopen vrijdag, na de aanvaring, kon wegverkeer eerst nog over de brug rijden. Na inspectie, waarbij de brug geopend en gesloten werd, bleek het brugdek vijf centimeter boven het wegdek uit te steken. Inmiddels is dat tien centimeter. Het voelt alsof de brug steeds wat verder van je wegglijdt.

Veiligheidssysteem

Voorts vindt Brug Terug het vreemd dat er nu alweer een aanvaring is met een brug. “In de media gaat het nu voornamelijk over de schipper die op zijn telefoon zat te kijken of met iemand in gesprek was, waardoor de brug te laat gezien werd. Los hiervan is het feit dat het opnieuw misgaat. De lijst met aangevaren bruggen in Groningen is lang. Waarom wordt er niet gekeken naar veiligheidssystemen? Klaarblijkelijk is er echt iets nodig om onze bruggen te beschermen, want keer op keer gaat het mis.”

Rijkswaterstaat laat weten dat de brug aanzienlijke schade heeft opgelopen en de politie onderzoek doet naar de precieze oorzaak van het ongeluk. Mogelijk heeft de dichte mist op die dag meegespeeld bij de aanvaring.