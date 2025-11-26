Aantal verkeersslachtoffers in Stad daalt licht, maar lang niet genoeg om doel voor 2030 te halen

Foto: 112 Groningen

Uit de Verkeersveiligheidsmonitor van de gemeente blijkt dat in 2024 451 mensen gewond raakten in het verkeer. Dat is wel iets minder dan in 2023 (461), maar nog steeds veel meer dan voor corona. Het doel om in 2030 de helft minder slachtoffers te hebben dan in 2018 (282) komt daarmee steeds verder uit beeld.

De meeste slachtoffers vallen onder jongeren van 16 tot 25 jaar. Dat aantal is opnieuw gestegen. Groningen heeft veel studenten, waardoor deze groep groot is. Ook het aantal slachtoffers rond de leeftijd van 60 jaar neemt toe. Ouderen lopen vaker ernstig letsel op. De gemeente verwacht dat dit de komende jaren verder stijgt, omdat het aantal 80-plussers sterk groeit.

Opvallend is dat het aantal ongevallen hetzelfde blijft, maar dat de letsels ernstiger worden. In 2024 waren er vier dodelijke ongelukken. De meeste slachtoffers vallen op 50-kilometerwegen. Vaak gaat het om flankongevallen, waarbij voertuigen elkaar van de zijkant raken.

De meeste slachtoffers vallen op de fiets of e-bike. Daarna volgen brom- en snorfietsers. In 46 procent van de fietsongevallen botst een fietser met een auto of ander motorvoertuig.

‘Extra beleidsinspanning nodig’

In een reactie richting de gemeenteraad schrijft het college dat er de komende jaren meer moet gebeuren om het tij te keren: “Landelijk is de voorspelling dat zonder ingrijpende maatregelen het aantal verkeersslachtoffers gaat stijgen tot het jaar 2040. Ook voor de

gemeente Groningen is een extra beleidsinspanning nodig om de trend te keren. Het is daarom belangrijk om verkeersveiligheid hoog op de agenda te houden en waar mogelijk meer inzet te plegen.”

Volgens het gemeentebestuur worden op dit moment al verschillende maatregelen genomen. Zo worden op veel plekken wegen aangepast en wordt de snelheid verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Ook worden scholen geholpen om de verkeersveiligheid rondom schoolroutes te verbeteren en zijn er campagnes om jongeren en ouderen bewuster te maken van risico’s in het verkeer.