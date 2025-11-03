Aantal studentenkamers daalt snel, ook in Stad

Foto Jaron Bergsma

Het tekort aan studentenkamers in Nederland wordt steeds groter. Onderzoek in opdracht van het kenniscentrum studentenhuisvesting (Kences) vaat zien dat Groningen één van de steden is waar het aanbod het afgelopen jaar snel afnamen. De reden voor de daling is dat steeds meer particuliere verhuurders hun studentenhuizenverkopen, waardoor er snel kamers verdwijnen.

Kenniscentrum Kences laat in verschillende media optekenen dat er in een jaar tijd al zo’n 10.000 kamers verloren zijn gegaan. Als deze ontwikkeling doorgaat, dreigt Nederland binnen twee jaar 45.000 studentenkamers kwijt te raken. Het aantal kamers neemt met name in grote studentensteden in rap tempo af. Amsterdam werd het zwaarst getroffen: daar verdwenen ruim tweeduizend studentenwoningen in een jaar tijd. Ook in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Groningen nam het aanbod sterk af.

Uit het onderzoek uitgevoerd door bureau ABF, blijkt dat verhuurders vooral goedkopere studentenwoningen verkopen zodra huurders vertrekken. Door strengere regels en hogere belastingen is verhuren voor hen minder aantrekkelijk geworden. Ook het delen van een huis met drie of meer studenten is moeilijker, omdat daar nu aparte vergunningen voor nodig zijn. Veel verhuurders willen dat niet meer.

Nederland telt nu ongeveer 393.000 studentenkamers, maar dat aantal kan de komende twee jaar met 9 procent dalen. Vooral particuliere kamers verdwijnen snel, terwijl de nieuwbouw door studentenhuisvesters het verlies niet kan bijhouden.

Kences-directeur Jolan de Bie pleit er daarom voor dat gemeenten het delen van woningen met drie of vier personen weer makkelijker maken. Ook zouden studenten vaker tijdelijke huurcontracten moeten kunnen krijgen, zodat verhuurders minder snel besluiten hun panden te verkopen.