Aantal schademeldingen na beving Zeerijp stijgt richting tweeduizend

Foto via Groninger Bodem Beweging

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn tot dinsdagmiddag 1.950 schademeldingen binnengekomen, na de zware aardbeving van vorige week donderdagnacht bij Zeerijp. Dat zijn er ruim driehonderd meer dan maandagmiddag.

Van de 1.950 reguliere meldingen zijn er 1.368 afkomstig uit het effectgebied van de beving bij Zeerijp. Met het effectgebied wordt de zone bedoeld waar de aardbeving een trillingssnelheid van 2 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Naast de reguliere meldingen kwamen er ook 56 meldingen binnen van een mogelijk acuut onveilige situatie. Van deze meldingen is er inmiddels op 36 locaties een inspectie uitgevoerd. Bij zes meldingen bleek het noodzakelijk om direct maatregelen te nemen. Het IMG moet elf meldingen nog inspecteren.

De zware beving in de nacht van donderdag op vrijdag bij Zeerijp had kracht had van 3.4 op de schaal van Richter. Daarmee was het één van de zwaarste aardbevingen ooit in het gebied. De beving werd later gevolgd door een naschok met een kracht van 2.1 op de schaal van Richter.