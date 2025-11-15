Aantal schademeldingen na aardbeving Zeerijp loopt verder op, 29 meldingen van acuut onveilige situatie

Foto via Groninger Bodem Beweging

Het aantal schademeldingen na de aardbeving bij Zeerijp in de nacht van donderdag op vrijdag is zaterdag gedurende de dag verder opgelopen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG, laat in het begin van de avond weten dat er nu 758 meldingen zijn binnengekomen.

Zaterdag in het begin van de middag stond de teller nog op 593 schademeldingen. Daar zijn dus ruim 150 meldingen bijgekomen, waarbij er 503 afkomstig zijn uit het effectgebied van de beving van Zeerijp. Met het effectgebied wordt het gebied bedoeld waar de aardbeving een trillingssnelheid van 2 mm per seconde heeft veroorzaakt. Naast deze meldingen zijn er ook 29 meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie binnengekomen. Op twintig locaties zijn inmiddels inspecties uitgevoerd. Op drie plekken bleek het nodig dat er direct maatregelen getroffen moesten worden.

Het IMG heeft vanwege de beving haar dienstverlening uitgebreid. Op zondag is het instituut telefonisch goed bereikbaar. Het serviceloket is zondag geopend van 09.00 tot 15.00 uur. De beving bij Zeerijp had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter en is de op één na zwaarste aardbeving die ooit in Groningen is gemeten.