Aantal handtekeningen behoud DOT stijgt snel: “Waarom zouden we de 10.000 niet kunnen halen?”

Foto: Joris van Tweel

De petitie om het iconische DOT-gebouw te behouden, is al ruim 3.700 keer ondertekend. Volgens initiatiefnemers doen de gemeente, het UMCG en de RUG er verstandiger aan om in plaats van sloop te kijken naar de mogelijkheden voor integratie in de nieuwbouwplannen.

“Toen we deze petitie startten, waren we helemaal niet bezig met het aantal handtekeningen,” vertelt Dianne de Heer, een buurtbewoner van het Ebbingekwartier. De aanleiding was de frustratie over de plannen voor een Healthy Ageing Campus, die ten koste gaan van DOT. “Wat ik dacht en vond, dat hoorde ik ook terug bij buurtbewoners. Dit is een iconisch bouwwerk, uniek in zijn soort in ons land. Als mensen mij vragen waar ik woon en ik zeg in het Ebbingekwartier, dan kijken ze je vragend aan. Maar als je zegt ‘bij DOT’, dan weet iedereen waar je het over hebt.”

De investering in DOT in 2012 was aanzienlijk, stelt De Heer. “Alles bij elkaar opgeteld vinden wij dat we ons hier sterk voor moeten maken om dit gebouw te behouden.”

Steun reikt verder dan Groningen

Het succes van de petitie reikt verder dan de stad. “We merken dat het niet alleen mensen uit Groningen bezighoudt. We zien dat de petitie ook getekend wordt door oud-stadjers, of mensen die zeggen: ‘Dit is zo’n iconisch gebouw. Dat kun je toch niet wegdoen?'”

Het Healthy Ageing Campus-project, waarvoor DOT moet wijken, eist meer dan alleen het koepelgebouw op. “Dat geldt ook voor het Stadsstrand,” legt Dianne uit. “De fractie van Student & Stad heeft hiervoor een aparte petitie opgestart. We hebben regelmatig contact met hen en trekken bij dit onderwerp samen op.” De petitie voor het Stadsstrand is inmiddelspe ruim 2.200 keer ondertekend.

Vragen bij UMCG-feestjes nabij fontein

Dianne de Heer plaatst bovendien kanttekeningen bij de locatiekeuze van het UMCG in de directe nabijheid. “Door omstandigheden moest ik de afgelopen tijd met een familielid een afdeling bezoeken nabij de fontein. Het zijn van die afdelingen waar je liever niet komt en waarbij het nieuws dat je daar krijgt je vaak niet in de koude kleren gaat zitten.”

Tijdens haar bezoeken liep ze langs een ruimte waar met grote regelmaat personeelsfeestjes van het UMCG worden gehouden. “Ik gun iedereen een feestje, natuurlijk. Maar moet dat op die plek? Waar mensen passeren die enkele minuten daarvoor nieuws hebben gehoord dat niet leuk is? Op zo’n moment zeg ik: kijk naar de mogelijkheden. Zo’n feest zou je ook heel mooi in de beslotenheid van DOT kunnen organiseren.”

Integratie

De initiatiefnemers zijn dan ook niet tegen de ontwikkeling van de Healthy Ageing Campus, maar pleiten voor behoud door integratie. “Wij willen DOT in die plannen behouden. Bekijk hoe je dit gebouw integreert. Ga DOT optimaal benutten. Wellicht zou je er ook colleges en lezingen kunnen geven. Wat je hebt hoef je niet opnieuw te gaan maken in een andere vorm.”

De buurtbewoners zijn zich op dit moment aan het oriënteren en doen onderzoek. “We merken veel enthousiasme. De huidige uitbaters van DOT hebben bijvoorbeeld gezegd: ‘Waarom zouden we de 10.000 handtekeningen niet kunnen halen?’ Later dit jaar willen we in gesprek met de gemeenteraad.”

Verslaggever Judith Hovius maakte een reportage over het onderwerp: