Aanleg nieuwe atletiekstrook op Zernike begonnen

Foto: Tom Veenstra

De aanleg van een nieuwe atletiekstrook op Zernike is deze week begonnen. De studentenatletiekvereniging Vitalis gaat deze baan gebruiken.



De strook komt naast de hockeyvelden van GCHC aan Blauwborgje. De oude atletiekstrook lag bij het sportcentrum ACLO iets verder op.

Die baan moest net als een voetbalveld verdwijnen vanwege de bouw van de nieuwe ACLO. Het sportcentrum moet in 2027 klaar zijn.

Er komt geen nieuw voetbalveld, omdat er geen plek voor is. Enkele wedstrijden van The Knickerbockers op zaterdag worden daarom op het veld van de voormalige voetbalclub Astrea in park Selwerd gespeeld.