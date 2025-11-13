Aanleg fietsstraat Helperzoom gaat tweede fase in

Bron: Groningen Bereikbaar

Het eerste deel van de nieuw aan te leggen fietstraat aan de Helperzoom is klaar: het fietspad tussen de Helperzoomtunnel en de Esserhaag. Nu begint de volgende fase: de aanleg van de fietsstraat Helperzoom Noord.

Van maandag 13 oktober tot en met vrijdag 19 december is de weg daarom in beide richtingen afgesloten tussen de Helper Brink en de Haydnlaan.

Met de aanleg van de fietsstraat Helperzoom Noord wil de gemeente het fietsen tussen Groningen en Haren veiliger en comfortabeler maken. Op de fietsstraat zijn auto’s te gast en mag er maximaal 30 kilometer per uur gereden worden.

Het project ging nu pas van start door de eerdere werkzaamheden van Aanpak Ring Zuid, die vorige maand zijn afgerond.

De werkzaamheden aan de Helperzoom zijn voor de kerstdagen klaar.