Aanklager KNVB in beroep tegen vrijspraak FC Groningen doelman Vaessen

Foto Andor Heij: Etienne Vaessen

De aanklager betaald voetbal is in beroep gegaan tegen de vrijspraak van FC Groningen doelman Etienne Vaessen.

Vaessen kreeg in de wedstrijd tegen Sparta een week geleden rood na hands en het ontnemen van een scoringskans.

FC Groningen was het er niet mee eens en ging succesvol in beroep. De aanklager vindt wel dat er duidelijk sprake is van het ontnemen van een scoringskans en liet het er niet bij zitten.

Het is nog onduidelijk wanneer dit beroep dient. Daarom staat Vaessen zondag sowieso onder de lat in het duel tegen NEC.