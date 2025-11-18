A28 richting stad afgesloten vanwege gekantelde vrachtwagen

Omleiding. Foto: Rijkswaterstaat

De A28 tussen Assen en Groningen is tot zeker 10.00 uur dinsdagochtend afgesloten vanwege een gekantelde vrachtwagen met suikerbieten. Het incident gebeurde vannacht rond 02.30 uur ter hoogte van Ubbena in Drenthe.

De truck raakte van de weg en kwam vervolgens dwars over de rijbaan tot stilstand, al staat het voertuig zelf nog wel rechtop. De snelweg ligt vol met bieten. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk en er is nog geen informatie over mogelijke verwondingen van de chauffeur.

Volgens Rijkswaterstaat moeten weggebruikers in de richting van Groningen tot zeker 10.00 uur rekening houden met vertraging door de afsluiting. Verkeer wordt omgeleid via de N33.