Manifestatie op Nieuwe Markt tegen femicide

Foto: Paul Blom

Op de Nieuwe Markt vindt zaterdag 29 november een manifestatie plaats tegen dwingende controle en femicide.

Iedere acht dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord. Een groot deel daarvan is femicide: het doden van meisjes en vrouwen vanwege hun gender. Van femicide wordt wel gezegd dat het de best voorspelbare moord/doodslag is. Het is dus zaak de voortekenen te herkennen. Niet alleen door professionals maar bovenal door de sociale omgeving van de vrouwen en mannen in kwestie. Een belangrijk voorteken is dwingende controle.

Dwingende controle kan gezien worden in veranderingen in het gedrag van de vrouw in kwestie en van van haar partner. Op de manifestatie worden kaarten gepresenteerd waarop verschillende van die gedragingen worden omschreven. Die worden aangevuld met suggesties over wat je kunt doen om te helpen een einde aan die situatie te maken.

Wethouder Manouska Molema neemt de eerste kaarten in ontvangst. Verder zijn er sprekers, muziek en een kleine informatiemarkt. Ook staan er 44 paar rode schoenen, ter nagedachtenis aan de 44 vrouwen die vorig jaar in Nederland zijn gedood. De manifestatie op de Nieuwe Markt duurt zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur.