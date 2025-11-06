Wintergoud wordt groter en duurt langer dan ooit

Foto Andor Heij. Wintergoud

Het evenement Wintergoud wordt groter dan ooit: het duurt ruim vijf weken, er zijn twintig hoofdevenementen, een ijsbaan en 175 marktkramen.

Wintergoud duurt van 28 november t/m 5 januari. Hoogtepunt is het WinterWelVaart-weekend van 19 t/m 21 december. Er liggen dan 18 historische schepen aan de Hoge, Lage en Kleine der A en de Pottebakkersrijge. Ook is er een kunstroute met 40 lokale kunstenaars en een cultureel programma met 50 acts. WinterWelVaart trok vorig jaar 47.500 bezoekers.

Winterstad op de Grote Markt telde vorig jaar zelfs ruim 100 duizend bezoekers. Ze konden schaatsen op de ijsbaan en slenteren langs een groot aantal kraampjes. De Wintergoudmarkt tijdens WinterWelvaart is dit jaar bijna tweemaal zo groot, met 175 kramen en chalets langs de route vanaf de Grote Markt. Op het Suikerterrein staat bovendien een Zweedse kerstmarkt.

Verder zijn er evenementen in het Stadspark, Haren, Onnen, Hoogkerk en de Hoornseplas (Nieuwjaarsduik). Voor Sterren op de Ster op de Grote Markt hebben zich 17 bandjes, koren en andere musici aangemeld. Ook het muzikale slotspektakel in de A-kerk krijgt een vervolg.

Voor kinderen die met hun schoolklas komen schaatsen zijn ruim drieduizend gratis kaartjes beschikbaar. Stadjerspashouders kunnen coupons krijgen. Tijdens Wintergoud wordt bovendien geld ingezameld voor twee goede doelen: Stichting Quiet en de Groninger Voedselbank.

Meer informatie over de evenementen is te vinden op www.wintergoud.nl.