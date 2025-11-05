Aanpak Damsterplein begint komend voorjaar

Damsterplein overzicht

De aanpak van het Damsterplein gaat een kleine 3 miljoen euro kosten en moet in juli volgend jaar voltooid zijn. Zo niet, dan vervalt de Europese subsidie van 1 miljoen euro.

Het Damsterplein, dat nu nog een kale vlakte is, krijgt een brede strook met gras, bomen, struiken en planten. Het groen wordt via een ondergronds opvangsysteem van regenwater voorzien. Zo wordt het in de zomer flink koeler. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan.

Het Damsterplein zou een evenemententerrein worden, maar er gebeurde zelden iets. Samen met omwonenden, ondernemers en jongeren is een definitief plan opgesteld. Er komt ruimte voor kleinschalige evenementen. Op de plek van het voormalige Damsterdiep komt een grote groene daktuin met Europese inheemse planten. Onder het plein wordt water opgeslagen voor droge periodes. Ook komt er een betere voetgangersentree voor de parkeergarage.

Ingrijpende verkeersmaatregelen zijn niet mogelijk, ondanks de ervaring van velen dat het er druk en onveilig is. Dat komt door het grote aantal verkeersbewegingen en het belang van het Damsterplein voor het openbaar vervoer.

De gemeente verwacht komend voorjaar met het werk te beginnen. De werkzaamheden zijn dan rond juli afgerond, maar de bomen kunnen vanwege het plantseizoen niet eerder dan in oktober geplant worden. Daarna wordt de zuidzijde van het plein ingericht als 30 km zone.