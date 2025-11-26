26-jarige Stadjer heeft duizenden bestanden met kinderporno op zijn laptop

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tien maanden celstraf geëist, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Groningen. De verdachte zou duizenden bestanden met kinderporno op zijn laptop hebben staan.

In totaal gaat het om ruim 7500 afbeeldingen en video’s. Op de beelden zijn ook zeer jonge kinderen en baby’s te zien. Volgens de officier van justitie betreft het ‘heftige’ en ‘grove’ vormen van misbruik.

De verdachte ontkent dat hij bewust het materiaal heeft gedownload en zegt niet te weten hoe de bestanden op zijn laptop terecht zijn gekomen. Volgens de man hadden andere ook toegang tot zijn laptop, waaronder zijn ex-vriendin en mensen op zijn school. Ook stelde hij dat het materiaal mogelijk via een hack op zijn laptop zou zijn geplaatst.

Het OM ziet daarvoor echter geen aanwijzingen en wijst op gevonden zoektermen en het actief downloaden van bestanden. De uitspraak van de rechtbank volgt op 17 november.