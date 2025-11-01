1H: Periodetitel Velocitas, Oranje Nassau en Be Quick kunnen leven met remise

Foto Andor Heij. Oranje Nassau - Be Quick

Velocitas 1897 pakte zaterdag de eerste periodetitel in de eerste klasse H. GRC Groningen verloor opnieuw. De stadsderby tussen Oranje Nassau en Be Quick 1887 in 1H leverde geen winnaar op.

Op sportpark Coendersborg van Oranje Nassau had de thuisploeg de beste kansen, maar Be Quick speelde het betere voetbal. Met de 1-1 eindstand kon dan ook iedereen wel leven.

ON kwam in het vermakelijke duel na een dik kwartier op voorsprong. Benjamin Cissé, dit seizoen van Be Quick overgekomen, deed het voorbereidende werk en Florian Charles knalde raak: 1-0. ON was dicht bij de tweede, maar Rick Wiersma kon net zijn hoofd niet tegen een voorzet van Cissé zetten.

Be Quick werd daarna sterker. Na een half uur schoot Vincent Pichel van Be Quick hard in. Erwin Heidekamp wist de bal te keren. De ON doelman moest na 42 minuten wel capituleren na een fraaie Be Quick aanval. Robbin van Kooten gaf voor en Patrick Helbig kon vrijstaand intikken: 1-1.

Grote kansen

Na de pauze zette Be Quick aan, maar ON kreeg de eerste grote kans. Een vrije trap van Mart Bloeming ging via de vingertoppen van Frank Schilstra en de bovenkant van de lat over. De Be Quick doelman moest ook nog ingrijpen bij mogelijkheden van Sven Kesimaat, Ruendel Martina en Wiersma.

Be Quick had via Robbin van Kooten een grote kans gekregen maar Heidekamp stopte die bal. Andere pogingen van Be Quick werden door de ON defensie geblokt. Geertjan Liewes was nog het dichtst bij een doelpunt.

In blessuretijd kregen beide ploegen een enorme kans om de wedstrijd te beslissen. Invaller Jesper de Backer van Be Quick schoot van dichtbij net over en Schilstra stopte aan de andere kant een hard schot van Valentijn van Laar.

Terecht gelijkspel

“Be Quick was meer aan de bal”, aldus ON aanvaller Rick Wiersma. “Maar in de tweede helft hadden wij wel de beste kansen op de winst. We speelden iets meer op de counter en daar waren we gevaarlijk in en als we de bal veroverden op hun helft dan waren we dicht bij hun doel, maar dat was niet genoeg voor een winnende goal. Maar uiteindelijk kunnen we met een punt wel leven”.

Be Quick verdediger Yoran Cats was het er mee een: “Ik vind het onder aan de streep zeker een terechte uitslag. In de eerste 20 minuten hadden we het lastig en komen we met 1-0 achter. Daarna hebben we het redelijk om kunnen draaien. In de tweede helft hebben we prima gevoetbald hebben en kansen gecreëerd. Maar ON kreeg ook een paar prima kansen die ze af hadden kunnen maken. Dat waren wel slordigheden van onszelf. We hebben de bal zeker twee, drie keer simpel bij hun ingeleverd”.

Be Quick staat nog steeds tweede met 14 punten uit 7 wedstrijden. ON is achtste met 9 uit 7.

Oranje Nassau – Be Quick 1887 1-1. 16. Florian Charles 1-0. 42. Patrick Helbig 1-1. Scheidsrechter: Sam Tyler. Toeschouwers 250.

Overige wedstrijden in 1H

Velocitas 1897 profiteerde optimaal van het puntverlies van Be Quick en veroverde in Friesland de eerste periodetitel. Daarmee is nacompetitie voor promotie naar de vierde divisie veilig gesteld.

Heerenveense Boys werd met 2-0 verslagen. Kay Bootsma tekende voor de pauze voor de 1-0. Thomas Bats maakte in de slotfase van de wedstrijd de tweede. Velocitas heeft 19 punten uit 7 wedstrijden. Dat zijn er vijf meer dan Be Quick en zeven meer dan Buitenpost.

GRC Groningen ging voor de zevende keer onderuit en is met nul punten laatste. In Leeuwarden was Blauw Wit ’34 met 4-0 te sterk. GRC kreeg deze competitie al 28 doelpunten om de oren. Volgende week speelt GRC thuis de derby tegen Oranje Nassau.