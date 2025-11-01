1H: Eerste punt GRC Groningen, winst voor Velocitas en Be Quick, remise Oranje Nassau

Foto Andor Heij: GRC Groningen - Be Quick 1887

GRC Groningen pakte zaterdag in de eerste klasse H na tien wedstrijden het eerste punt. Koploper Velocitas won, net als Be Quick 1887. Oranje Nassau speelde gelijk.

GRC Groningen veroverde thuis in de absolute slotfase tegen Winsum het eerste puntje: 1-1. Winsum was optisch beter voor de pauze, maar kreeg weinig kansen. Ook na rust was Winsum meer aan de bal, maar GRC kreeg de grootste kans met een bal op de lat. Na 73 minuten kwam Winsum op voorsprong via een kopbal van Hans Zwakenberg. In blessuretijd knalde Parza Norouzian namens GRC de gelijkmaker binnen.

Velocitas 1897 blijft koploper in 1H. In eigen huis werd WVV uit Winschoten met 2-1 verslagen. WVV kwam via Ramon Kuiper vlot op voorsprong. Nog voor rust waren de verhoudingen hersteld toen Jose Bello er 1-1 van maakte. Velocitas ging op jacht naar meer en tien minuten voor tijd tekende Roald van Geffen voor de winnende: 2-1. Velocitas is er nu al zeker van dat het volgende week als lijstaanvoerder de winterstop in gaat. Velocitas heeft 25 punten uit 10 wedstrijden.

Dat zijn zeven punten meer dan de nieuwe nummer twee Be Quick 1887, dat op de Esserberg met 3-0 van Buitenpost won. Be Quick profiteerde optimaal van de rode kaart van Iloba Achuna na 38 minuten, die een doorgebroken tegenstander vloerde. Twee minuten later scoorde Vincent Pichel de 1-0. Na de pauze schoot Geertjan Liewes met twee treffers de 3-0 eindstand op het bord.

Oranje Nassau speelde in Damwoude met 0-0 gelijk tegen Broekster Boys, dat daardoor de tweede plek kwijt raakte. Het was een rommelig duel met weinig kansen en nauwelijks krachtsverschil tussen beide ploegen. In de beginfase kreeg Ruendel Martina voor ON een enorme kans. Na de rust ontsnapten de Groningers toen Piet Wessel Dijkstra namens de Friezen rakelings naast kopte. ON is achtste met 13 punten uit 10 wedstrijden.