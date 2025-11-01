1H: Be Quick geeft Blauw Wit’34 pak slaag, Velocitas blijft koploper

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Blauw Wit'34

Velocitas blijf koploper in de eerste klasse H. Oranje Nassau en GRC Groningen verloren. Be Quick legde Blauw Wit’34 over de knie.

Be Quick 1887 won zaterdag in eigen huis fors van Blauw Wit’34: 6-1. De ploeg uit Leeuwarden speelde een groot deel van de wedstrijd met tien man na een rode kaart.

Be Quick overtuigde in de openingsfase niet en kwam na een fout achterin op een 0-1 achterstand door Ennio van Asselt. De Groningers werden daarna wakker. Yoran Cats kopte nog net naast voordat Patrick Helbig er 1-1 van maakte na een voorzet van Vincent Pichel.

Blauw Wit kwam bijna weer voor, maar doelman Frank Schilstra keerde een inzet van Rens Merkus. Na gestuntel in de Friese defensie kon Helbig op aangeven van Cats zijn tweede maken: 2-1.

Rood

Na 41 minuten brak Vincent Pichel door en werd omver geduwd door Dylan Torensma. Die kon met direct rood inrukken. Zijn rood bleek voor niks, want Pichel schoot de vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied laag in de hoek binnen: 3-1.

Doelsaldo

Be Quick kon aan het doelsaldo gaan werken na de pauze. Een voorzet van Robbin van Kooten werd door Pim Veltink fraai in de bovenhoek geplaatst. Na 53 minuten was Veltink de aangever en Geertjan Liewes kon de bal binnen lopen: 5-1. Na een uur was Liewes na een voorzet van Van Kooten opnieuw succesvol: 6-1. Een zevenklapper bleef Blauw Wit bespaard toen een knal van Sven van der Velde via de onderkant van de lat het veld weer in vloog.

Slordig

“Ik vond ons heel slordig beginnen”, zei Be Quick-trainer Marco Sanders. “Maar ik heb de groep een compliment gegeven voor de weerbaarheid. We maakten ook twee goede goals en toen zag je wel dat wij steeds beter werden en dat zij het steeds moeilijker kregen. De rode kaart daarna hielp natuurlijk ook mee”.

Doordat Broekster Boys verloor van Drachtster Boys is Be Quick nu tweede in 1H met 13 punten uit 6 wedstrijden. Volgende week is de stadsderby tussen Oranje Nassau en Be Quick

Be Quick 1887 – Blauw Wit’34 6-1. 11. Ennio van Asselt 0-1. 26. Patrick Helbig 1-1. 31. Patrick Helbig 2-1. 42. Vincent Pichel 3-1. 51. Pim Veltink 4-1. 53. Geertjan Liewes 5-1. 60. Geertjan Liewes. 6-1. Rood: 41. Dylan Torensma (Blauw Wit). Scheidsrechter: Jesper IJkema. Toeschouwers 250.

Overige wedstrijden in 1H

Velocitas 1897 blijft koploper in 1H. In het Stadspark werd een nipte 1-0 zege geboekt op promovendus en een ‘ander oudje’ LAC Frisia 1883 uit Leeuwarden. Kay Bootsma was voor rust het goudhaantje bij Velocitas. De Groningers hebben 16 punten uit 6 wedstrijden.

Oranje Nassau verloor de uitwedstrijd tegen ASV Dronten met 2-1, Dronten was wat beter en kwam op voorsprong door Mike Bastiaan. Nog voor de pauze kwam ON langszij door een kopbal van Valentijn van Laar na een corner. ON kreeg na de pauze wel een paar kansen, maar Dronten bleek doeltreffender. Willem Jelle Bos besliste de wedstrijd. ON is zevende met 8 uit 6.

GRC Groningen verloor voor de zesde keer. Op Corpus den Hoorn was Heerenveense Boys met 4-2 te sterk. GRC kwam met 4-0 achter voordat Yannick van Duijn en Noel Buurma wat terug konden doen. GRC is puntloos laatste in 1H.