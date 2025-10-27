Zwollenaar (40) de cel in voor steekpartij aan Westerhaven

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De rechtbank heeft een 40-jarige man uit Zwolle veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, omdat hij op vrijdag 2 mei een 21-jarige man neerstak tijdens een ruzie op straat aan de Westerhaven.

De opgelegde celstraf is gelijk aan de eis die het Openbaar Ministerie twee weken geleden vroeg op te leggen. De Zwollenaar moet daarnaast ook een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van acht maanden voor mishandeling alsnog uitzitten.

In de vroege ochtend van 2 mei kreeg de Zwollenaar ruzie op straat met het slachtoffer aan de Westerhaven. De man had eerst woorden met de broer van het slachtoffer. Toen het slachtoffer probeerde te sussen, pakte de man een mes en stak hem in zijn linkerzij. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar de wond met drie hechtingen werd gesloten.

Na de steekpartij reed de dader weg op een elektrische fiets. Kort daarna gooide hij het mes op straat, vlak voordat de politie hem aanhield. De Zwollenaar ontkende te hebben ingestoken op het slachtoffer. Maar hij werd herkend aan zijn kleding en zijn de fiets. Camerabeelden en getuigenverklaringen bevestigden dat hij de dader was.