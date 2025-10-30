Zuidlaarderweg in Glimmen van 6 tot en met 9 november afgesloten

De Zuidlaarderweg in Glimmen is vanwege wegwerkzaamheden van 6 november 18.00 uur tot en met 9 november 12.00 uur afgesloten. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan volledig afgesloten. Voet- en fietspaden blijven wel toegankelijk.

Er komt nieuw asfalt op het stuk weg tussen de Rijksstraatweg en de kruising met de Hoge Hereweg en de Vogelzangsteeg.

De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken, omdat de oude asfaltlaag weggefreesd moet worden. Naast het leggen van nieuw asfalt (en het aanbrengen van nieuwe belijning), komt er ook een drempel en wordt de berm verlaagd.

Parkeren bij de Kastanjehoeve kan via de parallelweg.