Zuidema opnieuw goudhaantje Gorecht, Groen Geel wint weer, monsterscore Amicitia VMC

Foto: Andor Heij

Gorecht won in de tweede klasse J van Bedum. In 3R pakte Groen Geel opnieuw drie punten. Er waren veel doelpunten bij de derby Blauw Geel’15 – Gruno in 5F en Amicitia VMC maakte van FC Amboina een schiettent.

Gorecht won in Haren in 2J na een 0-0 ruststand met 2-1 van Bedum. Robin Zuidema was weer eens op schot, want hij maakte beide doelpunten voor Gorecht. Zuidema maakte er al zes dit seizoen. Gorecht is met 7 punten uit 3 wedstrijden tweede achter Achilles 1894 uit Assen. GVAV Rapiditas was dit weekeinde vrij.

Derde klasse

In 3R won Groen Geel ook de derde wedstrijd en is koploper. Thuis werd CEC met 4-0 verslagen. De doelpunten kwamen van Fabian Stevens, Luke Millar, Michael de Leeuw en Jensen Postma.

Be Quick (zaterdag) won thuis ook met 4-0. Tegen DVC Appingedam scoorden Huub Liewes (2), Kay Dollenkamp en Senn Boersma. Be Quick is vierde met 6 uit 3.

The Knickerbockers heeft ook 6 punten en staat vijfde. TKB won thuis met 6-0 van Hoogezand. Melle Kramer maakte er twee. De doelman van Hoogezand zag in dit duel rood.

Helpman ging hard onderuit bij Veendam 1894: 5-0. VV Groningen verloor thuis met 3-1 van Wildervank en Omlandia verloor met 3-1 bij NEC Delfzijl. De drie Groninger ploegen hebben allemaal 3 punten.

Lagere klassen

In 4E won Lycurgus ook de derde wedstrijd. Thuis werd stadgenoot Mamio met 2-0 geklopt. Steven Zwarts en Dion Westra scoorden.

FC Lewenborg won met 5-1 van De Fivel. Rai de Vries scoorde vier keer. Lewenborg is vierde.

HFC’15 haalde thuis fors uit tegen Noordwolde: 8-2. Davey Jay scoorde vier keer, Rick van Lent twee maal.

Oosterparkers verspeelde de eerste punten. Bij Poolster werd met 4-3 verloren. Rashid Conquet scoorde twee keer voor Oosterparkers.

In 5F werd de derby Blauw Geel’15 – Gruno een doelpuntenfestijn: 7-4. Youri Kleve maakte er drie voor Bauw Geel.

Amicitia VMC walste met maar liefst 15-0 over FC Amboina uit Assen heen. Maric Naaktgeboren en Justin Verboekend scoorden drie keer.