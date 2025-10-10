Zonnige momenten tussen de wolken: rustig weer tot begin volgende week

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen blijft het rustig herfstweer met veel wolken en af en toe zon. Het blijft grotendeels droog en met 15 tot 16 graden is het fris maar aangenaam. De noordelijke wind houdt het weer koel, vooral in de ochtenden en nachten.

Zaterdag begint bewolkt, maar later op de dag breekt de zon af en toe door. Het blijft overwegend droog en het wordt maximaal 15 tot 16 graden. De wind komt uit het noordwesten en is zwak tot matig.

In de avond neemt de bewolking weer wat toe. De temperatuur daalt ’s nachts dan naar 9 tot 11 graden. Zondag overheerst de bewolking en kan het in de ochtend even miezeren. In de loop van de dag kan de zon af en toe nog doorbreken. Het wordt opnieuw 15 tot 16 graden bij een matige noordwestelijke wind. In de nacht blijft het zacht, met temperaturen rond 13 graden.

Vanaf maandag blijft het overwegend droog met geregeld zon. De temperatuur schommelt rond 15 à 16 graden. De noordelijke wind houdt aan en blijft zwak tot matig van kracht. Dinsdag en daarna zijn veel wolkenvelden, maar af en toe ook zonnige momenten. Op een enkele lichte bui na blijft het meestal droog. De temperatuur ligt overdag rond 15 graden en ’s nachts rond 10 graden.