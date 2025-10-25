Zondag regen en harde wind, ook komende dagen niet droog

Foto: Joris van Tweel

De herfst blijft zich de komende dagen van zijn lelijke kant laten zien. Met name op zondag valt er flink wat regen en staat er een stevige wind.

Zondag is het met name in de ochtend flink nat. In de middag kan de zon zo nu en dan tevoorschijn komen, maar vallen er ook buien. Er staat een stevige wind die in de ochtend uit het zuidwesten komt en in de middag meer naar het westen draait. Het wordt 10 of 11 graden. In de nacht naar maandag blijven er buien mogelijk. De minimumtemperatuur ligt dan rond de 7 of 8 graden.

Maandag brengt weinig verbetering. Verspreid over de dag vallen er buien. Zo nu en dan komt de zon even tevoorschijn. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het dan 10 graden.

Ook op dinsdag blijft het niet droog. Verspreid over de dag vallen er buien. Met name in de middag kan de zon zich wat laten zien. De wind blijft matig en komt uit westelijke richting. Dan wordt het 11 of 12 graden.