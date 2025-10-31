Zon, wolkenvelden en buien wisselen elkaar tot halverwege volgende week af

Foto: Andor Heij

Wisselvallig herfstweer is voor de komende dagen het devies. Grotendeels droge periodes worden afgewisseld door buien, maar als het droog is laat ook de zon zich wat zien. De temperatuur blijft rond de 13 of 14 graden hangen.

Door Johan Kamphuis

In de loop van zaterdagochtend zijn er perioden met regen, maar gaandeweg de middag wordt het weer droog. De maximumtemperatuur ligt rond 13 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Zondag zijn er flinke opklaringen en blijft het droog. Het wordt 13 of 14 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.

Maandag volgt wat lichte regen bij 13 graden als maximumtemperatuur. Dinsdag tot en met donderdag is het vaak droog. Er valt soms een bui, maar we kunnen ook nu en dan de zon begroeten. Het wordt zachter met 17 tot 18 graden op donderdag.