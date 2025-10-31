Zoektocht naar ‘Fietswerkgever van het Jaar 2025’ in Groningen van start

Groningen Bereikbaar en de provincie Groningen zijn weer begonnen met de zoektocht naar de Groningse Fietswerkgever van het Jaar. Organisaties die hun medewerkers stimuleren om vaker de fiets te gebruiken, kunnen tot 1 december worden aangemeld voor de verkiezing.

De verkiezing is een gezamenlijk initiatief van de provincie Groningen en Groningen Bereikbaar. De verkiezing is bedoeld om te laten zien hoe werkgevers kunnen bijdragen aan duurzamere mobiliteit. Met de actie willen de organisatoren werkgevers in het zonnetje zetten die zich inzetten voor gezond, duurzaam en slim reisgedrag.

Iedereen kan een organisatie nomineren via de website van Groningen Bereikbaar. Daarbij hoeft alleen kort te worden uitgelegd waarom een organisatie de titel verdient. Een onafhankelijke jury beoordeelt alle inzendingen en kiest begin volgend jaar de winnaar. De prijs wordt daarna persoonlijk uitgereikt door Groningen Bereikbaar.

Een werkgever aanmelden kan tot 1 december via onze actiepagina.