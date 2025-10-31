Zo haalt Stad over twee weken de Goedheiligman binnen

Foto: Rieks Oijnhausen

Sinterklaas komt op zaterdag 15 november aan in Groningen. De goedheiligman vaart dan weer met een grote groep Pieten via het Reitdiep de stad binnen op zijn stoomboot. Daarna volgt de traditionele rijtoer door de binnenstad.

De intocht begint rond 12.45 uur bij het Reitdiep. Via de Amelander Hoek en de Hoge en Lage der Aa vaart de stoomboot naar de Zuiderhaven, waar het schip aanmeert bij roeivereniging De Hunze. Vanwege werkzaamheden aan de Visserbrug blijft deze brug tussen 12.50 en 14.45 uur open en de vervangende loopbrug kan in die tijd niet worden gebruikt.

Rond 13.15 uur zet de Sint voet aan wal, begeleid door zijn kleurrijke Pieten en een groep edelen. Om 14.10 uur begint de rijtoer vanaf de Praediniussingel. De stoet trekt via onder meer de Westerhaven, Brugstraat, Gedempte Zuiderdiep en de Oosterstraat naar de Grote Markt. Bij de Akerk laat Sinterklaas zijn koffer achter, want daar krijgt hij de komende weken zijn werkkamer.

Onder muzikale begeleiding van Gruno’s Postharmonie, Showband Noorderveld Roden, muziekkorps Avanti en mascottes van onder meer FC Groningen, Kids United, Sporty en Donar komt de Sint rond 15.00 uur aan op de Grote Markt. Daar wordt hij officieel welkom geheten door de burgemeester en de kinderburgemeester.

Snoepgoed wordt dit jaar niet gestrooid, maar netjes uitgedeeld aan kinderen die dat willen. Voor kinderen met een glutenallergie is er een speciale Piet met een groene hes en vlag, die glutenvrije pepernoten uitdeelt. De organisatie raadt bezoekers aan om te voet of met de fiets te komen, omdat er in de buurt van de intocht weinig parkeerruimte is. Auto’s zijn niet toegestaan op het terrein van de begraafplaats.