Zaterdag Coming-Outdag: regenboogvlag aan Martinitoren

Komende zaterdag 11 oktober hangt de regenboogvlag vanaf de Martinitoren. Het is die dag Internationale Coming-Outdag.

Om 8.20 uur hangen wethouder Manouska Molema en vertegenwoordigers van de regenboogorganisaties de vlag uit. Het uithangen van de vlag is onderdeel van de gemeentelijke diversiteitsagenda. Hij staat symbool voor de solidariteit van de gemeente met haar inwoners, om hen te sterken in het gevoel dat iedereen uniek is en erbij hoort. Het is een boodschap voor iedereen om open te staan voor seksuele en genderdiversiteit.

Wethouder Manouska Molema: “Wij willen als college een duidelijk signaal afgeven dat Groningen een gemeente voor iedereen is, ongeacht gender, afkomst of geloof en dat iedereen veilig in Groningen kan wonen, werken en studeren en zichzelf kan zijn.”

Volgens Molema is het nog steeds hard nodig om hier opnieuw even bij stil te staan, omdat de lhbti+ emancipatie wereldwijd steeds meer onder druk komt te staan.