Woningbouw: VVD en GroenLinks-PvdA botsen over investeringen en regels – “In gelul kun je niet wonen”

De regels om woningen te bouwen moeten worden versoepeld. Dat vinden zowel GroenLinks-PvdA als de VVD. Alleen de manier waarop dit gerealiseerd moet worden, daarover verschillen de meningen.

Komende woensdag vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Eén van de thema’s die een hoofdrol spelen bij deze verkiezingen is wonen. Uit onderzoek blijkt dat we op dit moment met een woningtekort van ongeveer 390.000 tot 401.000 woningen te maken hebben. Dit tekort zal naar verwachting verder oplopen. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen presenteert OOG vier verkiezingspodcasts waarin kandidaat-Kamerleden uit de gemeente met elkaar in debat gaan over actuele onderwerpen. In de eerste podcast gaan Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) en Hilde Wendel (VVD) met elkaar in gesprek over de woningbouw.

VVD: Meer regie, minder regels

Wendel: “Het woningprobleem is een van de belangrijkste problemen die we op te lossen hebben. Een dak boven je hoofd en een fijne woning… Als je na een dag hard werken thuiskomt, dan wil je in een prettig huis terechtkomen. De verhalen die we horen zijn schrijnend. Jongeren blijven heel lang bij hun ouders wonen omdat er geen huizen beschikbaar zijn, of studenten moeten veel langer in een studentenkamer blijven omdat ze niet door kunnen stromen.”

Hoewel de VVD sinds 2010 in de regering zit en dus al lange tijd medeverantwoordelijk is voor het woonbeleid, vindt Wendel de kritiek op haar partij te eenvoudig: “Nederland is een coalitieland. Alles bij de VVD neerleggen, dat vind ik te gemakkelijk. Waar het om gaat is dat we meer regie moeten nemen als Rijk. De VVD wil dertig grote wijken bouwen waarbij we de regie gaan nemen over de realisatie. Gemeenten die het goed doen en woningen realiseren, willen we belonen. Gemeenten die achterlopen, willen we ondersteunen en helpen.”

“Daarbij vinden we het ook belangrijk dat alle moeilijke regels van tafel gaan. Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat woningen niet gebouwd kunnen worden omdat er twee vleermuizen zijn aangetroffen. Onze oproep is daarom om te stoppen met alles willen reguleren. De oplossing zit niet in meer regels.”

GroenLinks-PvdA: Investeren en volksvestiging

GroenLinks-PvdA deelt de wens om regels te versoepelen, maar legt het zwaartepunt bij de investeringen. Julian Bushoff: “Begin oktober heeft mijn partij een groot woonplan gepresenteerd. Ik merk het zelf ook: jongeren en starters die geen betaalbare koop- of huurwoningen kunnen vinden. In de jaren zestig en zeventig waren we in staat om 120.000 woningen per jaar te bouwen. Dat zijn we kwijtgeraakt.”

“We moeten kiezen voor volkshuisvesting. Daarom willen wij 46 miljard euro uittrekken om de woningnood op te lossen. We moeten woningbouwcoöperaties veel meer geld geven om sociale huurwoningen te bouwen, maar ook om betaalbare woningen te bouwen voor de middengroepen.”

Wendel: “Het gaat om een enorm bedrag: 46 miljard euro. Waar ga je dat van betalen?” Bushoff: “Grappig dat de VVD dat altijd vraagt. Wij willen grondspeculanten zwaarder belasten. Deze speculanten laten nu grond moedwillig braak liggen om er enorme winsten mee te behalen. We willen hen dwingen om te gaan bouwen, en wanneer ze dit niet doen, dat ze belastingen betalen die ten goede komen van de woningbouw. En dit is wel een cruciaal punt. Kiezen we echt voor investeren in betaalbare woningen of blijft het bij mooie praatjes. In gelul kun je niet wonen.”

De VVD gaat niet in op dit plan. Wendel: “Bij de VVD zeggen we: bouwen, bouwen, bouwen. Wij willen de regels versoepelen. Bepaalde regels zoals samenwoonverboden of dat je niet in het groen mag bouwen: we hebben het onszelf enorm ingewikkeld gemaakt. Hoe kijkt GroenLinks-PvdA naar het versoepelen van deze regels?” Bushoff: “Het moet makkelijker worden om woningen te bouwen. Maar het begint er wel mee, en dat mis ik bij de VVD, dat je geld uittrekt voor investeringen.”

Hilde Wendel (29) staat op plaats 21 op de VVD-lijst. Zij groeide op in Drenthe, studeerde in Friesland en woont in de stad. Ze is werkzaam als adviseur Openbare Orde en Veiligheid. Julian Bushoff (28) groeide op in Beijum en woont tien jaar in de stad. Hij is momenteel werkzaam als Kamerlid in Den Haag en staat op plaats elf van de GroenLinks-PvdA kandidatenlijst.

