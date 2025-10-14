“Woensdag veel bewolking, op zaterdag veel zonneschijn”

Foto: Joris van Tweel

De bewolking blijft het weerbeeld overheersen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we in het weekend de zon vaker te zien, waarbij vooral op zaterdag de zon gaat schijnen.

“Woensdag is er veel bewolking”, vertelt Kamphuis. “Af en toe kan het even kort opklaren en hier en daar valt er een licht buitje. Het wordt 15 of 16 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 tot 3. Donderdag valt er nog altijd een plaatselijk buitje en is er veel bewolking maar de kans op een opklaring neemt wat toe. Het wordt 15 graden bij rustig weer.”

“Vrijdag zijn de veranderingen klein, maar tijdens het weekend, en vooral op zaterdag, gaat de zon schijnen. De nachten worden frisser en ook overdag doet de temperatuur een stapje terug naar 11 tot 12 graden. Voor de verdere vooruitzichten: kijk op de weerpagina of luister op werkdagen om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”