“Woensdag nagenoeg droog, komende dagen mogelijk westerstorm”

Foto: Joris van Tweel

Het einde van de werkweek gaat onstuimig verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er in de nacht van donderdag op vrijdag kans op westerstorm langs de Wadden.

“Woensdag is er af en toe zon en blijft het op een lokaal buitje na droog”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 13 of 14 graden bij een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 3. In de nacht naar donderdag valt er veel regen en koelt het af naar 8 of 9 graden. Donderdagochtend trekt het actieve regengebied naar het noordoosten weg gevolgd door een paar opklaringen. In de loop van de dag volgt er vanuit het zuiden weer (lichte) regen. Het wordt bij een matige zuidelijke wind 15 graden. In de nacht naar vrijdag neemt de naar west draaiende wind toe naar krachtig of hard, windkracht 6 tot 7, en is er tijdens buien kans op zware windstoten en hagel. Langs de Wadden mogelijk westerstorm, windkracht 9.”

“Op vrijdag is het ook onstuimig en ook dan vallen er een paar buien. Het wordt 13 graden. Voor het uitgebreide weekendweer: kijk op de weerpagina of luister naar het radioweerbericht dat om 08.50 uur te horen is in de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”