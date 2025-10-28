“Woensdag in de ochtend overwegend droog en later regen, komende dagen droger”

Foto: Joris van Tweel

De tweede helft van de werkweek gaat nagenoeg droog verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis laat zowel op donderdag als vrijdag de zon zich ook zien.

“Woensdagochtend is het overwegend droog met lokaal een spatje motregen”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de middag vanuit het noordwesten perioden met regen. Het wordt 13 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Donderdag is er af en toe zon en blijft het vrijwel overal droog. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het 13 graden.”

“Ook vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Met ook dan af en toe zon wordt het 13 graden en waait er een matige zuiden- tot zuidoostenwind, windkracht 3 tot 4. Tijdens het weekend gaat het weer regenen. Meer daarover op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”