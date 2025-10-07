Woensdag bewolkt, ook komende dagen grijs

Foto: Sebastiaan Scheffer

De zon is de komende dagen grotendeels afwezig. De bewolking overheerst, al blijft het grotendeels droog.

Woensdag begint de dag grijs en droog. In de late middag en avond is er kans op een bui. De zwakke wind waait uit westelijke richting en het wordt ongeveer 16 graden. In de nacht naar donderdag is het wisselend bewolkt en blijft het droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 11 graden.

Ook op donderdag overheerst de bewolking. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Het wordt 14 of 15 graden.

Op vrijdag is er in de ochtend nog wat zon mogelijk. Daarna overheerst de bewolking en trekt het in de middag dicht. Bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richting wordt het dan 16 of 17 graden.