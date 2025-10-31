Wieke Paulusma ‘wint’ verkiezingen in Stad: nummer 7 van D66 haalt meer stemmen dan volledig Groningse SP-top

Wieke Paulusma - Foto: D66

Als de Tweede Kamer alleen bestond uit leden afkomstig uit de gemeente Groningen, dan was Wieke Paulusma (D66) de grote winnaar geweest na de verkiezingen van afgelopen woensdag. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van de verkiezingen in de gemeente Groningen.

Paulusma kreeg 7.002 stemmen, ruim 19 procent van de D66-stemmen in Groningen. Ze verslaat daarmee zelfs lijsttrekkers op andere kieslijsten. Zo kreeg SP-lijsttrekker Jimmy Dijk uit Stad wel ruim 53 procent van de SP-stemmen in Groningen, maar behaalde in totaal slechts 3.584 lokale stemmen. Plaatsgenoot Sandra Beckerman volgde met 2.611 stemmen, bijna 39 procent van de lokale SP-stemmen.

Ines Kostić haalt ruim een kwart binnen voor PvdD

Wie kijkt naar alleen de percentages, zou ook Ines Kostić van de Partij voor de Dieren de ‘winnaar’ van de ‘lokale’ verkiezingen kunnen noemen. Hoewel ze slechts 1.668 stemmen binnenhaalde, kreeg ze wel bijna 28 procent van de lokale stemmen op de Partij voor de Dieren.

Bij GroenLinks/PvdA wist het duo Julian Bushoff (3.170 stemmen) en Glimina Chakor (2.228 stemmen) samen zo’n vijftien procent van alle kiezers meer te bekoren dan lijsttrekker Frans Timmermans. Bij het CDA viel Etkin Armut op met 1.432 stemmen (11 procent) en bij de VVD Hilde Wendel met 1.413 stemmen (ruim 9 procent).

PVV’ers en kandidaten van kleine partijen weten lokale stem niet binnen te slepen

Opvallend is dat de PVV in Groningen nauwelijks voorkeurstemmen kreeg. Dennis Ram kreeg slechts 130 stemmen (1,1 procent), terwijl andere kandidaten van de partij nog lager scoorden. Dit laat zien dat PVV-stemmers in de stad nauwelijks lokaal stemmen op hun kandidaten.

Kandidaten van kleinere partijen zoals Volt, JA21 en DENK scoorden relatief laag. Zo kreeg Jesse van Mulkom van Volt 229 stemmen (7 procent), Floor van Scherpenzeel van JA21 351 stemmen (bijna 7 procent) en Stephan Kuipers van DENK 57 stemmen (bijna 5 procent).

Stadhuis meest populair als stemlocatie

Zoals vrijwel elk jaar werden de meeste stemmen afgelopen woensdag uitgebracht in het Stadhuis. Daar brachten ruim 4.200 mensen hun stem uit. Daarachter volgt de Akerk met 3.606 stemmen. Wijkcentrum Het Dok kreeg 2.343 stemmers te verwerken, de Nieuwe Kerk 2.253 en Wijkcentrum De Schakel aan de Rijksweg 2.155 stemmen.

Aan de andere kant van de ranglijst vinden we de locaties waar de minste stemmen zijn uitgebracht. Dorpshuis De Meuln in Sint-Annen staat onderaan met 142 stemmen. Dorpshuis De Bongerd in Onnen kreeg 253 stemmen, Dorpshuis ’t Trefpunt in Thesinge 398, Dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde 410 en Dorpshuis De Hoeksteen in Noordlaren 462 stemmen.