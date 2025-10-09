Werkzaamheden Noorddijkerweg vanaf 27 oktober

Noorddijkerweg. Foto: Gemeente Groningen

Aan de Noorddijkerweg, aan de rand van Lewenborg, zijn vanaf maandag 27 oktober verschillende werkzaamheden. Er komen wegversmallingen met aan weerszijden heggen om het verkeer af te remmen. Ook worden de kruispunten veiliger gemaakt door ze rood te maken en te voorzien van nieuwe verkeersborden.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project doorfietsroute Groningen – Ten Boer, een project dat voor de zomer is gestart.

Tijdens de werkzaamheden kunnen bewoners de Noorddijkerweg bereiken via Zuidwolde of via Lewenborg. Zij hebben hierover vorige week een brief gekregen.

De aannemer begint op 27 oktober en is bezig tot en met 21 november, van 9.00 uur tot 15.00 uur.