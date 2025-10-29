Werknemers transportsector krijgen 4 procent meer loon

Foto: Sebastiaan Scheffer

De 165.000 werknemers in de transportsector krijgen op 1 januari een loonsverhoging van 4 procent. De cao-onderhandelaar spreekt van een goed resultaat.

“Daarnaast hebben we in de nieuwe cao onder meer afspraken gemaakt over de zwaarwerkregeling, de stagevergoeding en het naleven van de cao,” aldus cao-onderhandelaar Roel van Dijk.

De cao Beroepsgoederenvervoer geldt voor 165.000 werknemers in de transportsector: vooral vrachtwagenchauffeurs, maar ook planners en logistiek medewerkers. De cao geldt voor 1 jaar (van 1 januari 2026 tot 1 januari 2027). De lonen gaan over twee maanden omhoog met 4 procent.

In de nieuwe cao zijn ook afspraken gemaakt, die het makkelijker maken om toe te zien op de naleving van de cao, zoals de gewerkte uren. Verder gaat de stagevergoeding omhoog, naar 300 euro per maand en wordt de zwaarwerkregeling verlengd

CNV-leden kunnen de komende weken hun mening geven over het cao-resultaat. De bond legt het positief aan de leden voor.