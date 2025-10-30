‘Welcome to the Dreamhouse!’ verwelkomt 50.000ste bezoeker

Foto: Groninger Museum

Het Groninger Museum heeft deze donderdag de 50.000ste bezoeker ontvangen van de tentoonstelling ‘Welcome to the Dreamhouse!’.

De gelukkige was Andreia Araújo Moreira, geboren in Portugal, maar sinds 2021 studerend in Groningen. Bij binnenkomst ontving ze uit handen van artistiek directeur Roos Gortzak een bos bloemen en een goodiebag, met daarin onder andere een Alessi-kurkentrekker ontworpen door Alessandro Mendini.

Met ‘Welcome to the Dreamhouse!’ toont het Groninger Museum een uitgebreide selectie postmoderne topstukken in een bijzondere setting waar de grenzen tussen kunst, design en decor vervagen. De tentoonstelling die nog tot zondag 16 november te zien is, laat bezoekers dwalen door een huiselijk labyrint met een hal, woonkamer, eetkamer, slaapkamers en een tuin.